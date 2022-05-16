بعد العراق.. الكويت توقف ملاحة الموانئ بسبب العاصفة الترابية

شفق نيوز / أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية، يوم الأحد، توقف حركة الملاحة البحرية في موانئ الشويخ والشعيبة والدوحة مؤقتاً؛ بسبب سوء الأحوال الجوية.

وذكرت المؤسسة في بيان لها، أن "عمليات دخول السفن وخروجها في الموانئ الثلاثة توقفت بسبب العاصفة الترابية القادمة من المنطقة الشمالية الغربية ما نتج عنها تدني مستوى الرؤية إلى أقل من 300 متر".

وأضافت أن "حرصا منها على سلامة الملاحة البحرية والطواقم ومنشآت الموانئ التابعة لها، قررت إيقاف حركة الملاحة على أن يتم استئنافها فور تحسن مدى الرؤية".

وكانت وزارة النقل العراقية، قد أعلنت قبل قليل، إيقاف الملاحة في الموانئ التابعة لها بسبب العاصفة الترابية، وأن استئناف العمل سيتم فور زوال العاصفة.

وفجر اليوم الإثنين، اجتاحت عاصفة ترابية شديدة، العراق، متسببة بإعاقة الرؤية الأفقية، وتعطيل الدوام في عدد من المدن.

وتسببت العاصفة ايضاً بتعليق حركة الملاحة الجوية في مطاري بغداد والنجف بالإضافة إلى تعليق إجراء الامتحانات في الجامعات والمعاهد.