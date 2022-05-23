بعد العراق.. العاصفة الترابية تضرب الكويت وتوقف الرحلات الجوية وتؤجل مباراة نهائية

شفق نيوز/ ضربت الكويت، يوم الاثنين، عاصفة ترابية شديدة، تسببت بتعليق الرحلات الجوية وتاجيل مباراة نهائي كأس الأمير.

وقالت الأرصاد الكويتية، إن "عاصفة ترابية شديدة وصلت إلى البلاد مع رياح شمالية غربية نشطة إلى قوية السرعة قد تزيد على 60 كيلومترا في الساعة".

وتوقعت أن "تؤدي العاصفة الترابية إلى انخفاض في الرؤية الأفقية إلى أقل من 500 متر وقد تنعدم على بعض المناطق وتستمر حدتها حتى منتصف مساء اليوم مع ارتفاع في الأمواج البحرية إلى أكثر من 7 أقدام".

وأضافت أن "التحسن التدريجي في حالة الطقس يبدأ مع بداية نهار يوم غد الثلاثاء مع رياح شمالية غربية معتدلة السرعة وفرصة لغبار عالق خفيف على بعض المناطق".

وأعلن الطيران المدني في الكويت توقف حركة الملاحة مؤقتا بسبب العاصفة الترابية.

كما دعت وزارة الداخلية الكويتية إلى توخي الحذر بسبب موجة الغبار وانخفاض الرؤية.

وتسبب الغبار وسوء الأحوال الجوية بتأجيل المباراة النهائية لكأس الأمير في الكويت بين السالمية وكاظمة والتي كانت مقررة اليوم على ملعب جابر الأحمد الدولي، إلى الغد حسبما قرر الاتحاد الكويتي لكرة القدم.

واجتاحت فجر اليوم الإثنين موجة من الغبار الثقيل العراق وإقليم كوردستان، بحسب مصادر الأرصاد الجوية، وسيستمر تأثير الموجة حتى منتصف ليل الاثنين.

وكانت الحكومة العراقية، اعلنت تعطيل الدوام الرسمي في مؤسسات الدولة لليوم الاثنين، بسبب سوء الأحوال الجوية، كما تم تأجيل امتحانات تلاميذ الصف السادس الابتدائي والصفوف غير المنتهية، المقررة الأثنين إلى اليوم الذي يليه (الثلاثاء).

كما أعلنت وزارة النقل العراقية، إغلاق جميع مطارات البلاد بدءا من فجر اليوم الاثنين، بسبب تعرض البلاد إلى عاصفة ترابية شديدة، قبل ان تعلن استئناف الرحلات لاحقاً.