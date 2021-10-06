بعد "الطعن في الظهر".. فرنسا: الأزمة مع أمريكا خطيرة ومستمرة

شفق نيوز / أكد وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، يوم الأربعاء، أن الأزمة مع الولايات المتحدة الأمريكية بسبب قضية الغواصات، ماتزال خطيرة ولم تتم تسويتها حتى الآن.

وقال لودريان، في كلمة ألقاها، أمام البرلمان الفرنسي، إنه أجرى محادثات "صريحة ومفصلة" مع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الذي يزور باريس.

وأضاف وزير الخارجية الفرنسي، أن "الأزمة خطيرة، ولم تتم تسويتها بمجرد استئناف الحوار، وهي ستستمر وقت طويلا، والخروج منها سيتطلب أفعالا وليس كلاما".

وأشار لودريان، إلى أن باريس وواشنطن تعملان على حل الخلاف من أجل التوصل إلى نتيجة حتى نهاية أكتوبر الجاري، مشيرا إلى أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ونظيره الأمريكي، جو بايدن، سيجريان محادثات جديدة منتصف الشهر الجاري.

ودخلت العلاقات بين فرنسا من جهة والولايات المتحدة وأستراليا من جهة أخرى إلى فترة أزمة مفتوحة حيث ألغت الحكومة الأسترالية بإقامة شراكة جديدة مع بريطانيا وأمريكا، صفقة بقيمة 40 مليار دولار لشراء غواصات فرنسية وقررت استبدالها بأخرى أمريكية تعمل بالوقود النووي، ما دفع باريس إلى وصف الأمر بأنه "خيانة وطعنة في الظهر" و"قرار على طريقة" الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.