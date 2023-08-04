بعد السويد.. الدنمارك تخشى "هجمات انتقامية" وتشدد الرقابة على الحدود

شفق نيوز/أعلنت الحكومة الدنماركية، يوم الجمعة، المباشرة في تشديد الضوابط الحدودية لتعزيز الأمن الداخلي ومنع الأفراد غير المرغوب فيهم من دخول البلاد بعد حوادث حرق نسخ من المصحف في الآونة الأخيرة، وذلك عقب قرار مماثل اتخذته السويد هذا الأسبوع.

وتخشى كوبنهاغن من هجمات انتقامية بعدما أقدم أشخاص "مناهضون للإسلام" في الدنمارك والسويد على حرق وتمزيق عدة نسخ من المصحف في الأشهر القليلة الماضية، مما فجر حالة من الغضب في العالم الإسلامي وأثار مطالب لحكومتي البلدين بحظر مثل هذه الأفعال.

وقالت وزارة العدل الدنماركية في بيان في وقت متأخر، الخميس:"خلصت السلطات اليوم إلى أنه من الضروري في الوقت الراهن زيادة التركيز على من يدخل الدنمارك، من أجل مواجهة التهديدات المحددة الحالية"، وفقا لوكالة رويترز.

وقالت الشرطة إن الركاب الذين يصلون إلى مطار كوبنهاغن، حتى من داخل منطقة تأشيرة شينغن الذين يتمتعون بحرية التنقل في أوروبا، سيواجهون مزيدا من التدقيق عبر عمليات تفتيش عشوائية.

وبناء على ذلك، يجب أن يتوقع المسافرون القادمون بالقطار أو السيارة من السويد المزيد من عمليات التفتيش، بينما ستشهد الحدود الجنوبية للدنمارك مع ألمانيا زيادة في الدوريات.

وأحرقت مجموعة صغيرة من اليمين المتطرف بالدنمارك ما لا يقل عن عشر نسخ من المصحف في الأسبوع الماضي، وقالت إنها تخطط لحرق المزيد في مظاهرتين، اليوم الجمعة، وفي ثلاثة احتجاجات أخرى خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ودانت الحكومتان الدنماركية والسويدية هذه الأفعال وتدرسان قوانين جديدة يمكن أن تمنعها، لكن منتقدين محليين يقولون إن مثل هذه القرارات ستقوض حرية التعبير التي يكفلها دستورا البلدين.

وسيستمر تشديد الضوابط الحدودية في الدنمارك مبدئيا حتى العاشر من أغسطس.

وذكر وزير العدل، بيتر هوملغارد، في البيان: "حوادث حرق المصحف في الآونة الأخيرة أثرت على الوضع الأمني الحالي، كما قالت الشرطة".

وجاء قرار تشديد الرقابة على الحدود وعمليات فحص المسافرين الذين يصلون إلى الدنمارك في أعقاب خطوة مماثلة من جانب السويد.

وقالت رئيسة الوزراء الدنماركية،ميتي فريدريكسن، في وقت متأخر من يوم الخميس إنه لا يجوز حرق النصوص الدينية.

وقالت فريدريكسن لهيئة الإذاعة العامة: "أعتقد أنه سيكون من الخطأ أن يقف شخص ما هناك ويحرق الكتاب المقدس. أعتقد أيضا أنه لا يجب حرق التوراة من أجل أولئك الذين ينتمون إلى العقيدة اليهودية".