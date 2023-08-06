بعد السعودية.. الامارات تقيد مواطنيها من السفر الى لبنان

شفق نيوز/ طلبت وزارة الخارجية الإماراتية، يوم الأحد، من مواطنيها التقيد بقرار منع السفر إلى لبنان الصادر مسبقاً، وذلك حفاظاً على سلامتهم.

وشددت الوزارة على أهمية تواصل المواطنين في الحالات الطارئة، كما أوردت صفحة وزارة الخارجية الإماراتية على منصة X (تويتر سابقا): "حفاظاً على سلامة مواطني الدولة، تؤكد الوزارة على أهمية التقيد بقرار منع سفر مواطني دولة الإمارات إلى لبنان الصادر مسبقاً".

وكانت السعودية قد دعت في وقت سابق مواطنيها إلى مغادرة الأراضي اللبنانية بسرعة وتجنب المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة.

جاء ذلك بعد أيام من القتال في مخيم عين الحلوة الفلسطيني في لبنان بين أعضاء من حركة فتح ومتشددون.

وخلفت المعارك المستمرة منذ أربعة أيام في مخيم عين الحلوة قرب مدينة صيدا الساحلية الجنوبية 13 قتيلا وعشرات الجرحى.