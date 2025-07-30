بعد الزلزال العنيف.. ثوران أحد أكبر البراكين النشطة شرق روسيا

شفق نيوز- موسكو

شهدت شبه جزيرة كامتشاتكا بالشرق الأقصى الروسي، مساء اليوم الأربعاء، ثوران بركان كليوتشيفسكوي، أحد أكبر البراكين النشطة في العالم، يأتي ذلك عقب زلزال عنيف بلغت قوته 8.8 درجات على مقياس ريختر، وموجات تسونامي ضربت المنطقة وعدة دول على المحيط الهادئ.

وقال معهد الجيوفيزياء الروسي عبر قناته الرسمية على تطبيق "تلغرام"، إن "بركان كليوتشيفسكوي، ثار"، مرفقاً بيانه بعدة صور ومقاطع فيديو تُظهر ألسنة اللهب وهي تتصاعد من فوهة البركان.

وأشار المعهد إلى "رصد تدفق للحمم البركانية المنصهرة على المنحدر الغربي، مع ظهور وهج قوي وانفجارات فوق فوهة البركان"، دون أن يحدد ما إذا كانت هناك أضرار مباشرة جراء الثوران.

ويُعد جبل كليوتشيفسكوي أعلى قمة بركانية في أوراسيا بارتفاع يصل إلى 4750 متراً، وهو من بين نحو ثلاثين بركانا نشطا في منطقة كامتشاتكا، التي تُعرف بكثافتها السكانية المنخفضة وطبيعتها البركانية الوعرة.

ولم يربط معهد الجيوفيزياء بشكل مباشر بين الزلزال الذي وقع قبالة سواحل كامتشاتكا وثوران البركان، مكتفياً بالإبلاغ عن الحدثين بشكل منفصل.

وكان الزلزال الذي بلغت قوته 8.8 درجات، وهو الأشد في المنطقة منذ عام 1952، قد أدى إلى تفعيل تحذيرات من احتمال حدوث موجات تسونامي في عدة دول مطلة على المحيط الهادئ، ما دفع إلى تنفيذ عمليات إجلاء احترازية في روسيا وعدد من البلدان المجاورة.

ورغم تقارير إعلامية أفادت بإصابة عدد من الأشخاص بجروح طفيفة في أقصى شرق روسيا، إلا أن أيا من الدول التي شملتها التحذيرات لم تعلن عن وفيات.

فيما أعلنت السلطات الروسية رفع حالة التأهب من تسونامي في كامتشاتكا بعد تقييم الوضع.