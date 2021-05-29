بعد الروسية.. تسيير دورية أمريكية على حدود الإدارة الذاتية مع تركيا

شفق نيوز/ سيّرت القوات الأمريكية في شمال وشرق سوريا، يوم السبت، دورية في ريف ديرك الشمالي، على حدود الإدارة الذاتية مع تركيا، بعد غياب لمدة عشرة أيام.

وقال مصدر محلي من قرية عين ديوار الحدودية، لوكالة شفق نيوز، إن "القوات الأمريكية سيرت دوريتها في أطراف بلدة عين ديوار الحدودية، واتجهت إلى قرى كوردية محاذية لنهر دجلة، وهي، مزرة فوقانية، مزرة تحتانية، دير دجلة".

وبين أن "الدورية مؤلفة من أربع مدرعات عسكرية مع غطاء جوي برفقة حوامتين (هليكوبتر)".

وسيرت القوات الأمريكية يوم الثلاثاء 18 أيار الجاري، دورية عسكرية بريف مدينة ديرك الشمالي، أقصى شمال شرقي سوريا، على حدود الإدارة الذاتية مع تركيا.