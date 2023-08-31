بعد الحكم عليه بالإعدام.. وفاة سجين على صلة بالاحتجاجات الايرانية

شفق نيوز/ أعلنت السلطة القضائية، اليوم الخميس، وفاة سجين في إيران حكم عليه ابتداءً بالإعدام في قضية مرتبطة بالاحتجاجات التي اندلعت العام الماضي على خلفية وفاة مهسا أميني، قبل أن تلغي المحكمة العليا الحكم.

وأوضح موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية أن جواد روحي، وهو في الثلاثينيات من العمر، توفي في مستشفى بمدينة نوشهر (شمال) بعد معاناته "نوبة صرع" في وقت مبكر.

وأوضحت فرانس برس كان القضاء حكم بالإعدام على روحي في يناير لإدانته بتهم "الإفساد في الأرض" و"الرّدّة بهتك حرمة القرآن الكريم من خلال إحراقه" و"تدمير وإحراق الممتلكات العامة".

وقال "ميزان" في حينه إن روحي "كان زعيم مجموعة من مثيري الشغب في نوشهر وحرّض المواطنين وشجّعهم على الشغب".

لكن في مايو، ألغت المحكمة العليا الحكم وأمرت بإعادة محاكمته.

وقالت منظمة العفو الدولية في وقت سابق إن روحي تعرّض لأعمال "تعذيب" خلال فترة توقيفه في السجن.

وقتل المئات، بينهم عشرات من عناصر قوات الأمن، خلال الاحتجاجات التي تخللها رفع شعارات مناهضة للسلطات. كما تم توقيف الآلاف على هامش التحركات التي يعتبر مسؤولون إيرانيون جزءا كبيرا منها "أعمال شغب" يقف خلفها "أعداء" الجمهورية الإسلامية.

وتأتي وفاة روحي مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لوفاة أميني في 16 سبتمبر 2022 بعد أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران على خلفية عدم التزامها القواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية.

واندلعت منذ ذلك الحين احتجاجات واسعة في مناطق مختلفة، تراجعت حدتها بشكل شبه كامل قبل أواخر العام.

ونفّذت السلطات حكم الإعدام بحقّ سبعة مدانين في قضايا على صلة بالاحتجاجات.