بعد الجدل حول مصيره .. أول ظهور لإسماعيل قاآني

شفق نيوز/ بثّ التلفزيون الإيراني، اليوم الثلاثاء، صورا مباشرة أظهرت قائد فيلق القدس في الحرس الثوري إسماعيل قاآني بمطار مهر آباد في طهران.

وقالت وسائل إعلام إيرانية، إن ظهور قاآني في مطار مهر آباد كان في مراسم تأبين عباس نيلفوروشان، نائب قائد عمليات الحرس الثوري الإيراني الذي قتل مع الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في قصف إسرائيلي على بيروت الشهر الماضي.

وأثار غياب قاآني عن الأنظار الجدل حول مصيره، بعد تأكيد مسؤولين إيرانيين كبيرين لرويترز في وقت سابق من الشهر الجاري أن قائد فيلق القدس الذي سافر إلى لبنان بعد مقتل نصر الله، لم ترد عنه أي أنباء منذ أن كثفت إسرائيل قصفها على الضاحية الجنوبية لبيروت الأسبوع الماضي.

وكان مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني إبراهيم جباري، قد صرّح الأربعاء الماضي، إن قاآني بخير وسيستلم جائزة قريبا من المرشد الإيراني علي خامنئي.

ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية للأنباء عن جباري قوله: "القائد قاآني بصحة جيدة وسيستلم وسام الفتح من الزعيم الأعلى خلال الأيام المقبلة".