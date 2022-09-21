بعد "التعبئة الجزئية".. نفاد تذاكر مغادرة روسيا ودعوات للاحتجاج

شفق نيوز/ نفدت سريعا تذاكر الرحلات الجوية التي ستغادر روسيا، اليوم الأربعاء، بعد أن أمر الرئيس فلاديمير بوتين باستدعاء 300 ألف جندي من قوات الاحتياط على الفور، فيما دعت المعارضة الروسية الى الاحتجاج ضد القرار.

ووصلت أسعار تذاكر الطيران أرقاما قياسية في روسيا، بسبب الضغط على تذاكر المغادرة. وأثار إعلان بوتين، الذي أدلى به في خطاب تلفزيوني في وقت مبكر صباح الأربعاء، مخاوف من عدم السماح لبعض الرجال في سن التجنيد بمغادرة روسيا.

وقال وزير الدفاع سيرغي شويغو، إن الاستدعاء سيقتصر على من لديهم خبرة كجنود محترفين، ولن يتم استدعاء الطلاب أو من خدموا كمجندين فقط.

ومع ذلك، فقد أظهرت بيانات "غوغل تريندس"، ارتفاعا حادا في عمليات البحث على "أفياسيل"، وهو الموقع الأكثر شعبية في روسيا لشراء تذاكر الرحلات الجوية.

ونفدت تذاكر الرحلات الجوية المباشرة من موسكو إلى إسطنبول في تركيا ويريفان في أرمينيا، وهما وجهتان تسمحان للروس بالدخول بدون تأشيرة، الأربعاء، وفقا لبيانات شركة "أفياسيل".

ولم تعد هناك أماكن متوفرة في بعض الرحلات غير المباشرة أيضا، مثل الرحلات من موسكو إلى تفليس، مع وصول تكلفة أرخص الرحلات الجوية من موسكو إلى دبي إلى أكثر من 300 ألف روبل (خمسة آلاف دولار) - وهو خمسة أضعاف متوسط الأجور الشهرية تقريبا.

المعارضة الروسية

من جهتها، دعت المعارضة الروسية، الأربعاء، إلى احتجاجات على الرئيس بوتين، بعد أن أمر بتعبئة 300 ألف جندي من قوات الاحتياط، من أجل ما وصفها أليكسي نافالني المعارض للكرملين بأنها "حرب إجرامية فاشلة".

وقال نافالني، أبرز زعيم للمعارضة الروسية والمسجون حاليا، إن بوتين يرسل المزيد من الروس إلى الموت من أجل حرب فاشلة.

وقال في رسالة مصورة من السجن سجلها ونشرها محاموه: "من الواضح أن الحرب الإجرامية تزداد سوءا وتتعمق، ويحاول بوتين إشراك أكبر عدد ممكن في هذا".

وأضاف نافالني: "هو (بوتين) يريد تلطيخ مئات الآلاف من الناس بهذه الدماء".