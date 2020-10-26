بعد التطبيع.. إسرائيل تقدم قمحا بـ5 ملايين دولار للسودان

شفق نيوز/ أعلن مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، يوم الاثنين، أن إسرائيل سترسل قمحا بقيمة 5 ملايين دولار للسودان بعد إعلان التطبيع بين البلدين، وفقا لما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

ونشر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي على تويتر: "نتطلع إلى سلام دافئ، ونرسل على الفور ما قيمته 5 ملايين دولار من القمح لأصدقائنا الجدد في السودان".

وأكدت الخرطوم، الجمعة، تطبيع علاقاتها مع اسرائيل و"إنهاء حالة العداء بينهما"، وفق ما جاء في بيان ثلاثي صادر عن السودان والولايات المتحدة وإسرائيل نقله التلفزيون الرسمي السوداني، ووُصف الاتفاق بأنه "تاريخي".

وأضاف مكتب رئيس الوزراء، أن "إسرائيل ستعمل بشكل وثيق مع الولايات المتحدة للمساعدة في عملية الانتقال في السودان".

ويعاني السودان من وضع اقتصادي صعب، إذ وافق على إقامة علاقات مع إسرائيل لتمكينه من إزالته من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب وتلقي المساعدة المالية.

وستشمل الصفقة أيضا مساعدات واستثمارات من إسرائيل، لاسيما في مجال التكنولوجيا والزراعة، إلى جانب المزيد من الإعفاء من الديون.

وكانت الإمارات، قدمت منحة من القمح للسودان قدرها 67 ألف طن، الأحد، وفق ما أعلنته وكالة الأنباء السودانية.

واحتج الآلاف في العاصمة الخرطوم ومناطق أخرى من البلاد في الأيام الأخيرة على الظروف الاقتصادية السيئة، وذلك بعد الاحتجاجات الشعبية الضخمة التي أطاحت بالنظام السابق الذي حكم البلاد 30 عاما.

وقالت الخارجية السودانية في بيان سابق، إنه تم "الاتفاق على أن يجتمع وفدان من البلدين في الأسابيع المقبلة للتفاوض حول إبرام اتفاقيات للتعاون في مجالات الزراعة والتجارة والاقتصاد والطيران ومواضيع الهجرة وغيرها".

وأضافت أن البلدين اتفقا "على العمل المشترك لبناء مستقبل أفضل، ولدعم قضية السلام في المنطقة".