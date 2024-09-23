بعد التصعيد بين اسرائيل ولبنان.. البنتاغون يرسل تعزيزات قتالية إلى الشرق الأوسط

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) يوم الاثنين، ارسال تعزيزات قتالية جديدة الى منطقة الشرق الأوسط على خلفية التصعيد بين اسرائيل وحزب الله.

وذكر المتحدث باسم البنتاغون أنه أرسل "تعزيزات إضافية من قواتنا إلى المنطقة في ضوء التطورات الحالية".

وأكد أنه "لا تتوفر معلومات ما إذا كان الإسرائيليون يحضرون لتوغل بري بلبنان ونشاط حزب الله العدائي ساهم بتدهور الوضع".

وأشار إلى عدم وجود "أي قيود على استخدام إسرائيل أسلحتنا ونواصل تزويدها بالسلاح ونطلب منها خفض التوتر ومنع التصعيد".

واعترف البنتاغون؛ أن ثمة احتمالاتٍ جدّية لانزلاق التصعيد باتجاه المنطقة بأسرها.

واكد مواصلة توفير مساعدات أمنية لإسرائيل لتتمكن من الدفاع عن نفسها.

وشدد البنتاغون على استخدام الدبلوماسية للتعامل مع التوترات وإعادة السكان لجانبي الحدود الإسرائيلية اللبنانية.