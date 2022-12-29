بعد الاجتماع الثلاثي.. تركيا توجه رسالة للسوريين

شفق نيوز/ أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أن بلاده لن تقدم على أي خطوة من شأنها أن تضع "الإخوة السوريين" في مأزق، سواء الذين يعيشون داخل بلادهم أو في تركيا.

ونقلت وكالة الأناضول التركية عن أكار قوله إن أنقرة "لن تتخذ أي إجراء ضد الشعب السوري".

جاءت تصريحات خلوصي أكار بعد يوم واحد من اجتماع عقد في العاصمة الروسية موسكو بين وزراء دفاع تركيا وروسيا وسوريا، ورؤساء أجهزة الاستخبارات في البلدان الثلاثة.

وذكرت وزارة الدفاع التركية في بيان أن الاجتماع الثلاثي "ناقش الأزمة السورية ومشكلة اللاجئين والمكافحة المشتركة للتنظيمات الإرهابية في سوريا".

وأكد البيان اتفاق المجتمعين خلال اللقاء، "الذي عقد في أجواء بناءة"، على استمرار الاجتماعات الثلاثية؛ "من أجل ضمان الاستقرار والحفاظ عليه في سوريا والمنطقة".