بعد الاتفاق مع العراق.. إيران تقترح عقد ميثاق إقليمي لمكافحة التصحر

شفق نيوز/ قدمت إيران، اليوم الخميس، مقترحاً بعقد ميثاق إقليمي بمشاركة الامم المتحدة لمكافحة التصحر، مشيرة الى ايفاد مسؤوليها لدول الجوار بهذا الشأن.

يأتي ذلك بعد ابرامها اتفاقاً، أمس الاربعاء، مع الحكومة العراقية يقضي بتشكيل وفدين فنيين من كلا البلدين للتباحث بشان مواجهة التغير المناخي والجفاف في المنطقة

وقالت الخارجية الايرانية في بيان لها اليوم، إن "وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية بعث الى نظرائه في الدول المنشأ للعواصف الترابية او التي تعاني من أزمة بيئية بسبب الرياح الغبارية، بمقترح عقد ميثاق إقليمي بمشاركة الأمم المتحدة لمكافحة التصحر".

من جانبه، اعلن المتحدث باسم الحكومة الايرانية علي بهادري جهرمي، أن الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي كلف عضوين في الحكومة للسفر الى الدول الجارة لمتابعة قضية العواصف الترابية والرياح الغبارية والاسراع بحلها.

وكتب بهادري جهرمي في تغريدة له على موقع تويتر، أن رئيس الجمهورية اكد اليوم بان "الهواء النظيف" من الحقوق الاساسية للشعب وكلف عضوين في الحكومة للتوجه الى الدول الجارة للبحث في قضية الرياح الغبارية والعواصف الترابية والاسراع بحلها.

واعلنت وزارة الخارجية العراقية، يوم أمس الاربعاء، عن ابرام اتفاق مع الجانب الايراني يقضي بتشكيل وفدين فنيين من كلا البلدين للتباحث بشأن التحديات المناخية وسبل معالجتها.

وشهد العراق في الآونة الأخيرة عواصف ترابية شديدة الكثافة كان آخر يوم الاثنين الماضي، حيث غطى الغبار الكثيف مدن البلاد كافة، قبل ان ينتقل الى إيران وعدد من الدول الخليجية.