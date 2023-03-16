بعد الاتفاق مع السعودية.. إيران "ترمم علاقتها" مع الإمارات

شفق نيوز/ أجرى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، اليوم الخميس، زيارة للإمارات أجرى خلالها محادثات رفيعة المستوى، في وقت تسعى طهران لتعزيز التواصل مع دول الخليج العربية.

وتأتي زيارة المسؤول الإيراني بعد أيام من توصل طهران والرياض لاتفاق بوساطة صينية لاستئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارات خلال شهرين، بعد سنوات من العداء.

وكالة أنباء الإمارات قالت إن الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، استقبل شمخاني وإن "الجانبين بحثا القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وأهمية العمل على دعم السلام والتعاون في المنطقة بما يحقق تطلعات شعوبها".

كما أوردت أن اللقاء بحث "العلاقات الثنائية وسبل مد جسور التعاون بين البلدين في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة".

مرحلة جديدة للعلاقات

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) عن شمخاني، قوله "بالنظر إلى المنصات الملائمة التي تم إطلاقها منذ عام لتطوير العلاقات بين إيران والإمارات، فإني أرى أن هذه الرحلة بمثابة مرحلة جديدة للعلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية".

شمخاني أضاف قبيل مغادرته إلى أبوظبي: "في حال توصلت الدول الإقليمية جميعاً إلى هذه القناعة، بأنه فقط من خلال تضافر الجهود لبناء منطقة مقتدرة يمكن الحصول على أمن واستقرار مستدامَين، عندها تتوافر إمكانية التعويل على وقوع تطورات إيجابية حديثة على صعيد العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف داخل المنطقة".

وبحسب "إرنا"، يرافق شمخاني في زيارته لدولة الإمارات العربية المتحدة؛ وفد يضم حاكم البنك المركزي الإيراني، ومسؤولاً كبيراً بوزارة الأمن، ومساعد وزير الخارجية لشؤون منطقة الخليج.

وكانت الإمارات خفضت مستوى العلاقات مع إيران بعد أن قطعت السعودية علاقاتها مع طهران في يناير/كانون الثاني 2016، بسبب اقتحام محتجين إيرانيين السفارة السعودية بالعاصمة الإيرانية بعد إعدام الرياض رجل دين شيعياً بارزاً.