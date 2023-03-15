بعد الاتفاق مع السعودية.. ايران تناقش ملفها النووي مع الامارات قريباً

شفق نيوز / كشفت صحيفة إيرانية، اليوم الأربعاء، أن الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني سيزور الإمارات قريبا.

وكتبت صحيفة اعتماد على قناتها على تلغرام "سيلتقي شمخاني مع نظيره الإماراتي لبحث وضع مفاوضات إحياء الاتفاق النووي المبرم في 2015 وقضايا أمنية وسياسية أخرى".

يذكر أن السعودية وإيران أعلنتا، في 10 مارس، الاتفاق على إعادة العلاقات الدبلوماسية المقطوعة بينهما منذ عام 2016، وفقا لبيان مشترك صدر عن البلدين.

وقال البيان المشترك الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية السعودية واس" إنه وبعد محادثات في الصين "تعلن الدول الثلاث أنه تم توصل المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثليتاهما خلال مدة أقصاها شهران".

وقال البيان إن المباحثات التي سبقت الإعلان جرت في الفترة من السادس ولغاية العاشر من الشهر الجاري في بكين، بين وفدي السعودية وإيران برئاسة مستشار الأمن الوطني في المملكة مساعد بن محمد العيبان وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني.