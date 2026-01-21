بعد اقلاعها .. طائرة تقل ترامب تعود إلى إدراجها بسبب مشكلة

شفق نيوز - واشنطن

عادت طائرة الرئيس الأميركي دونالد ترمب "إير فورس وان" إلى قاعدة أندروز، بعد إقلاعها باتجاه سويسرا مساء أمس الثلاثاء، بسبب "مشكلة كهربائية بسيطة"، وفقا للبيت الأبيض.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ‌ليفيت، إن قرار العودة اتخذ بعد الإقلاع، عندما اكتشف طاقم الطائرة "مشكلة كهربائية بسيطة"، و"بسبب الحرص الشديد جاء قرار العودة".

وأوضحت أن ترامب سيواصل رحلته على متن طائرة أخرى، لحضور المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

وفي منشور على منصة "إكس"، ذكرت وحدة الاستجابة السريعة أن القرار اتخذ "حرصا على سلامة الجميع".

وأشارت الوحدة إلى أن العطل لا يعد خطيرا، وأن الإجراءات المتبعة "احترازية".

وفي وقت لاحق، هبطت الطائرة بأمان في منطقة واشنطن.