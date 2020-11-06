بعد اقترابه من الفوز بالرئاسة الأمريكية.. فرض "حظر جوي" فوق منزل بايدن

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام أمريكية، يوم الجمعة، بفرض حظر فوق منزل المرشح الديموقراطي جو بايدن.

وقالت شبكة "سي إن إن"، إن "هيئة الطيران المدني الأمريكية تقيد حركة الطيران فوق مقر إقامة جو بايدن في ولاية ديلاوير".

وتقدم بايدن على ترامب في ولاية بنسلفانيا الحاسمة بأكثر من 5587 صوتاً بعد فرز أكثر من 95% من الأصوات.

وأشرت وكالة "أسوشيتد برس"، إلى أن "بايدن يتقدم على ترمب في ولاية جورجيا بأكثر من 1097 صوتاً حتى الآن".

ونقلت شبكة فوكس نيوز عن مصادر مطلعة قولها، إنه "لا نية لدى دونالد ترمب للإقرار بالهزيمة بعد تلقيه نصائح من مستشاريه".



