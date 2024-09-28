بعد اغتيال نصر الله.. أوستن: سنحمي إسرائيل من إيران والفصائل

شفق نيوز/ تعهد وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، مساء السبت، بحماية إسرائيل، من إيران ووكلائها في المنطقة، وذلك بعد الإعلان رسمياً عن اغتيال أمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله.

وقال أوستن، في بيان، إن الولايات المتحدة عازمة على حماية إسرائيل من إيران ووكلائها، معربًا عن "الدعم الكامل" لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، خلال مكالمتين هاتفيتين مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت.

ووفقاً للبيان، تحدث الاثنان بعد تصعيد الغارات الجوية الإسرائيلية في لبنان هذا الأسبوع، التي أسفرت عن مقتل الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.

وجدد أوستن، تأكيده أن الولايات المتحدة ملتزمة بالدفاع عن إسرائيل وستبقى في المنطقة لحماية القوات والمنشآت الأمريكية"، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة ستمنع إيران والشركاء الآخرين المدعومين من إيران أو وكلائهم من استغلال الوضع في لبنان أو توسيع الصراع.