بعد اغتيال العاروري.. ألمانيا تدعو رعاياها لمغادرة لبنان "سريعاً"

شفق نيوز/ دعت وزارة الخارجية الألمانية، يوم الأربعاء، رعاياها إلى مغادرة لبنان "على وجه السرعة" بعد يوم من اغتيال القيادي في حماس صالح العاروري.

وكتبت الوزارة على موقعها على الانترنت "لا يمكن استبعاد تفاقم الوضع من جديد واتساع النزاع خصوصا بعد اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري في منطقة بيروت في 2 كانون الثاني/يناير 2024. وهذا ينطبق بشكل خاص على الأجزاء الجنوبية من لبنان، وصولاً إلى المناطق المدنية في جنوب بيروت".

وشددت على أن "الوضع الأمني في المنطقة متقلب للغاية"، داعية المواطنين الألمان إلى مغادرة هذا البلد "بأسرع وسيلة ممكنة".

وصيغ التحذير بعد اجتماع وحدة الأزمات التابعة للحكومة الألمانية الأربعاء.

واليوم الأربعاء، قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، عن اغتيال العاروري في الضاحية الجنوبية للبنان، إن "اعتداء امس حادث خطير جداً ولا يمكن السكوت عليه، والجريمة لن تبقى دون رد وعقاب.. بيننا وبينكم الميدان والليالي".

وتابع "من يفكر بالحرب معنا سيندم، واذا شنت الحرب على لبنان فسنخوضها بدون ضوابط". واغتيل نائب رئيس حركة حماس وقائد الحركة في الضفة الغربية صالح العاروري، بعد استهدف طائرة مسيرة لمكاتب الحركة في الضاحية الجنوبية في بيروت، امس الاثنين.