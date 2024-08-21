بعد اعتمادها "رسميا".. أوباما: الولايات المتحدة باتت جاهزة لتولي "كامالا هاريس" منصب الرئيس

شفق نيوز/ اعتمد الحزب الديمقراطي رسميا، كامالا هاريس لخوض انتخابات الرئاسة الأميركية في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

جاء ذلك خلال المؤتمر الوطني لحزب الديمقراطي المؤتمر المنعقد في شيكاغو ليل الثلاثاء.

وفي أول تعليق لها، ردت هاريس على إعلان ترشحها بشكل رسمي بالقول إن الفوز بترشيح المندوبين الديمقراطيين شرف عظيم، وإنهم معا سيشقون طريقا جديدا نحو المستقبل والحرية.

بذلك، تخوض كامالا هاريس الانتخابات المقبلة في مواجهة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، الذي فاز بترشيح الحزب الجمهوري في الانتخابات.

ومع انطلاق فعاليات المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي الأميركي، تلقت كامالا هاريس دفعة معنوية، بعد دعم من قيادات الحزب مثل الرئيس بايدن والمرشحة السابقة هيلاري كلينتون، فضلا عن الرئيس الاسبق باراك أوباما، الذي اتهم ترامب، في كلمته أمام مؤتمر الحزب الديمقراطي، بأنه "يريد أن يقسم المجتمع" و"يتحدث عن قضايا المؤامرة بطريقة طفولية".

وأضاف "نحن لسنا على استعداد لمشاهدة ’الفيلم‘ الذي عايشناه في عهد ترامب مرة أخرى.

ومما قاله ترامب أيضا، "لدينا الأمل في أن يحصل كل أميركي على حقوقه في عهد كامالا هاريس، ونحتاج إلى قائد لديه عزم القادة لتقديم الخدمات لأمته".

ورأى أوباما، أن "الرئيس جو بايدن حافظ على بلدنا وعلى ديمقراطيتنا"، وأن "الشعب الأميركي هو الذي سيقرر الأمر في هذه الانتخابات".

وأشار اوباما إلى أن "كامالا هاريس تتحدث عن تكلفة الرعاية الصحية لأن لديها خطط فعلية متعلقة بذلك، ولديها العزيمة على أن تقدم الدعم لكافة الأميركيين".

وأضاف أن "كامالا وتيم يدا بيد لديهم القدرة على تقديم قصة جميلة للشعب الأميركي"، مشددا على ان "الولايات المتحدة باتت جاهزة لتولي كامالا هاريس منصب الرئيس".