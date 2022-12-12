بعد اعتقال مسؤولة كبيرة.. اتهام قطر بالتأثير على صنع القرار الأوروبي عبر رشاوى

شفق نيوز/ قال جوزيب بوريل منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي يوم الاثنين، إن التحقيق البلجيكي في مزاعم فساد في البرلمان الأوروبي "مقلق للغاية" بعد مداهمات واعتقالات مرتبطة بأموال وهدايا مزعومة من قطر لترويج الدعاية السياسية.

وفتش ممثلو الادعاء 16 منزلا وصادروا 600 ألف يورو (631800 دولار) في بروكسل يوم الجمعة في إطار التحقيق. وقال ممثلو الادعاء في بيان يوم الأحد إنه تم توجيه التهم إلى أربعة أشخاص وإطلاق سراح اثنين.

وقال البرلمان الأوروبي، مطلع الأسبوع، إنه علق سلطات وواجبات أحد نواب رئيسه، الاشتراكية اليونانية إيفا كايلي، في ضوء التحقيق البلجيكي.

وقال ممثلو الادعاء إنهم اشتبهوا منذ شهور في أن دولة خليجية تحاول التأثير على صنع القرار في بروكسل.

وقال مصدر مطلع على القضية إن الدولة هي قطر المضيفة لكأس العالم.

وكان من المقرر أن يصوت البرلمان الأوروبي هذا الأسبوع على اقتراح لتمديد السفر بدون تأشيرة إلى الاتحاد الأوروبي للكويت وقطر وعمان والإكوادور. واقترح بعض المشرعين ضرورة تأجيل المناقشة والتصويت.