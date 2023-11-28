بعد اسرائيل.. حماس تدعو ماسك لزيارة غزة ورؤية حجم الدمار

شفق نيوز/ دعا مسؤول في حركة حماس، يوم الثلاثاء، الملياردير الأميركي إيلون ماسك لزيارة قطاع غزة لرؤية حجم الدمار الذي سببه القصف الإسرائيلي.

وقال أسامة حمدان خلال مؤتمر صحافي في بيروت: "ندعوه لزيارة غزة للاطلاع على حجم المجازر والدمار الذي ارتكب بحق سكان غزة التزاماً بمعايير الموضوعية والمصداقية"، وفق ما نقلت رويترز.

يأتي ذلك بعد زيارة ماسك لإسرائيل أمس الاثنين، حيث التقى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والرئيس إسحاق هرتسوغ.

ووافق الملياردير الأميركي نتنياهو، على ضرورة القضاء على حركة حماس. إذ قال خلال محادثة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نشرت على منصة "إكس" الاثنين: نعم، لا يوجد خيار آخر"، في إشارة إلى ضرورة القضاء على الحركة، حسب وكالة "تاس".

كما أشار إلى رغبته في مساعدة إسرائيل على "نزع السلاح" و"مكافحة التطرف" في غزة بعد انتهاء الصراع، مضيفاً أن "الفرق هو أن إسرائيل تحاول تجنب قتل المدنيين"، على عكس حماس.

اتهامات بمعاداة السامية

يذكر أن السلطات الإسرائيلية، كانت اتهمت ماسك بمعاداة السامية، بعد تعليقه على منشور أحد مستخدمي منصة "إكس"، جاء فيه أن "الجالية اليهودية تقوم بنشر الكراهية ضد البيض"، ليوافقه الرأي قائلاً: "لقد قلت الحقيقة فعلاً".

ولاحقاً وصف الرجل الخمسيني اتهامه بمعاداة السامية بـ"المزاعم الكاذبة". غير أن نفيه هذا لم يشجع العديد من الشركات التجارية الكبرى على التراجع عن تعليق إعلاناتها على "إكس" بعد موجة الانتقادات والاتهامات التي واجهتها المنصة الشهيرة، ما كبدها خسائر لم تكن في الحسبان.