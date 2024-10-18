بعد استهداف سفينة.. قصف أمريكي على مواقع الحوثيين بالحديدة‎

شفق نيوز/ جدّدت المقاتلات الأمريكية، مساء الجمعة، ضرباتها الجوية على مواقع عسكرية تابعة لجماعة الحوثيين، في الأطراف الغربية من محافظة الحديدة، المطلة على مياه البحر الأحمر.

وقالت مصادر عسكرية في القوات اليمنية المشتركة، المناهضة للحوثيين إن القوات الأمريكية استهدفت موقعاً عسكرياً خاضعاً لسيطرة الحوثيين بميناء "رأس عيسى" النفطي، الذي يبعد عن ميناء الحديدة الاستراتيجي بنحو 60 كيلو متراً من جهة الشمال، بحسب شبكة إرم الإماراتية.

وذكرت المصادر أن عملية الاستهداف جاءت بواسطة غارتين جويتين، ضد تحركات الحوثيين العسكرية المهددة للملاحة البحرية في البحر الأحمر.

من جهتها، قالت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين، إن الطيران الأمريكي البريطاني، شنّ غارتين على منطقة "رأس عيسى"، دون أن تشير إلى مزيد من التفاصيل.

وقبل دقائق من الغارات، أعلن الحوثيون عن عملية عسكرية جديدة، استهدفت سفينة شحن تجاري تدعى "ميغالوبوليس"، بواسطة طائرات المسيرة، في مياه البحر العربي.

وكانت القوات الأمريكية، شنت يوم أمس الأول الخميس، هجوماً نوعياً نفذته قاذفات B-2 للمرة الأولى في اليمن، ضد 5 مخازن أسلحة محصنة تحت الأرض في مناطق سيطرة الحوثيين بصنعاء وصعدة.