بعد استهداف الحوثيين لسفن ومدمرات.. قصف أمريكي - بريطاني يطال محافظة يمنية

شفق نيوز/ أعلنت جماعة أنصار الله اليمنية "الحوثيون"، يوم الاثنين، تجدد القصف الجوي الأمريكي والبريطاني على مناطق سيطرتها في اليمن.

وذكر تلفزيون "المسيرة" التابع لـ"أنصار الله"، أن "طيران العدوان الأمريكي البريطاني استهدف بغارة منطقة بحيص في مديرية مِّيدي، شمال غربي حجَّة في اليمن".

ولم تشر "أنصار الله" إلى الهدف الذي طاله القصف الجوي على منطقة بحيص الساحلية في مديرية مِّيدي المتاخمة لمنطقة جازان جنوب غربي السعودية، أو حجم الخسائر الناجمة عنها.

ويأتي الاستهداف الجوي غداة تنفيذ مقاتلات أمريكية وبريطانية غارة جوية على "أنصار الله" في مديرية التُحَّيتا جنوب مدينة الحديدة (غرب اليمن) الساحلية جنوب البحر الأحمر.

وجاء القصف الجوي الأمريكي والبريطاني على محافظتي حجَّة والحديدة الساحليتين على البحر الأحمر، بعد ان أعلنت حركة أنصار الله يوم الثلاثاء الماضي، استهداف سفن ومدمرات أمريكية في خليجي جيبوتي وعدن.