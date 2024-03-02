بعد استهدافها ..الحوثيون يغرقون أول سفينة وتحذيرات من "كارثة"

شفق نيوز/ أعلنت الحكومة اليمنية، يوم السبت، غرق سفينة الشحن "روبيمار" التي تركت جنوبي البحر الأحمر، بعد أن استهدفها الحوثيون في 18 فبراير.

وأوضحت الحكومة أن غرق السفينه "سيسبب كارثة بيئية في المياه الإقليمية اليمنية وفي البحر الأحمر".

وكانت السفينة تحمل أكثر من 41 ألف طن من الأسمدة، إضافة إلى كميات من الزيوت والوقود.

وقبل أيام، قالت القيادة المركزية الأميركية إن هجوما شنه الحوثيون على السفينة روبيمار"تسبب في أضرار جسيمة لها، وأدى إلى تسريب بقعة نفط بطول 29 كيلومترا.

وتعد "روبيمار" أول سفينة يغرقها الحوثيون، وسط هجماتهم المستمرة منذ أشهر على الملاحة في الممر المائي الحيوي.