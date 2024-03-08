بعد استقباله زيلينسكي.. أردوغان يعلن استعداده لاستضافة قمة سلام بين روسيا وأوكرانيا

شفق نيوز/ أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الجمعة، عن استعداد بلاده لاستضافة قمة سلام بين روسيا وأوكرانيا، وذلك خلال استقباله، اليوم، نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في إسطنبول، وفق وكالة "فرانس برس".

وقال أردوغان للصحافيين: "نحن مستعدون لاستضافة قمة سلام تشارك فيها روسيا".

وكرّر أردوغان "دعمه لسيادة ووحدة أراضي" أوكرانيا، مؤكداً أنها "حليفة استراتيجية" لبلاده.

وقال: "بينما نواصل تضامننا مع أوكرانيا، سنواصل العمل لإنهاء الحرب والتوصل إلى سلام عادل يتم التفاوض بشأنه".

وأكد الرئيس التركي "نيته التوصّل إلى اتفاق بين الطرفين" بشأن آلية جديدة لضمان أمن الملاحة التجارية في البحر الأسود، قائلاً إنه مستعد لتقديم المساعدة.

وأضاف: "لدينا الموقف نفسه فيما يتعلق بالأمن الغذائي، وتبادل الأسرى، وضمانات الملاحة، يجب علينا ضمانها". وتابع: "لا نفقد الأمل".

ومنذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية، في فبراير/ شباط 2022، عرض أردوغان مرات عدة تأدية دور الوسيط لإيجاد حل سلمي للنزاع.