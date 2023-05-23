بعد استقالته من الأمن القومي... خامنئي يعين شمخاني مستشارا له

شفق نيوز/ عيّن المرشد الاعلى في إيران علي خامنئي، علي شمخاني مستشارا سياسيا له بعد يوم من استقالته من منصبه أميناً عاماً للأمن القومي.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للانباء، ان خامنئي أصدر حكما عين بموجبه علي شمخاني مستشارا سياسيا له وعضوا في مجمع تشخيص مصلحة النظام.

وكان الرئيس الإيراني قد أصدر مرسوماً عيّن بموجبه "علي اكبر احمديان" أميناً للمجلس الاعلى للأمن القومي.

وشغل علي شمخاني منصب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي لمدة 10 سنوات وكان ممثلاً لخامنئي في هذا المجلس.

وأعرب ابراهيم رئيسي في المرسوم، عن شكره لجهود الادميرال علي شمخاني خلال فترة عمله أميناً للمجلس الاعلى للامن القومي.