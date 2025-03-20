بعد احتجازه لعامين.. طالبان تطلق سراح الأمريكي جورج جليزمان

شفق نيوز/ أفرجت حركة طالبان الأفغانية، يوم الخميس، عن المواطن الأمريكي، جورج جليزمان، الذي كان محتجزاً لأكثر من عامين في البلاد.

وقال مصدر، لوكالة "رويترز"، إن جليزمان، الذي احتُجز عام 2022 في أثناء زيارته لكابول كسائح، غادر أفغانستان على متن طائرة قطرية اليوم متجها إلى قطر.

وذكر المصدر، أن من المتوقع أن يسافر جليزمان وبولر إلى الولايات المتحدة.

من جهتها، قالت وزارة الخارجية الأفغانية في بيان، إن وزير الخارجية في حكومة طالبان اجتمع مع المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون الرهائن آدم بولر، اليوم الخميس وبحثا الإفراج عن السجناء.

وورد في البيان أنه خلال هذا الاجتماع "أُجريت مناقشات حول العلاقات الثنائية بين أفغانستان والولايات المتحدة والإفراج عن السجناء وتوفير الخدمات القنصلية للأفغان في الولايات المتحدة".

وأضاف، أن الاجتماع حضره أيضا المندوب الأمريكي الخاص السابق لدى أفغانستان زلماي خليل زاد.