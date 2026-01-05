بعد احتجازه.. سويسرا تجمد أصول مادورو والأشخاص المرتبطين به

شفق نيوز- برن

أصدر المجلس الفيدرالي السويسري، يوم الاثنين، أمرا بتجميد جميع أصول الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في سويسرا والأشخاص المرتبطين به على الفور، وذلك بعد احتجاز الولايات المتحدة مادورو السبت الماضي.

وقال المجلس الفيدرالي السويسري، في بيان له، إن "تجميد الأصول لا يشمل أعضاء الحكومة الفنزويلية الحالية"، مشيرا إلى أنه "في حال كشفت الإجراءات القانونية المستقبلية أن هذه الأموال قد تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة، ستسعى سويسرا جاهدة لضمان استفادة الشعب الفنزويلي منها".

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن مادورو وزوجته سيخضعان للمحاكمة بتهم مزعومة تتعلق بـ"الإرهاب المرتبط بالمخدرات" وبتشكيل تهديد، بما في ذلك للولايات المتحدة.

وطالبت كراكاس بعقد اجتماع عاجل للأمم المتحدة ردًا على العملية الأميركية، فيما كلّفت المحكمة العليا الفنزويلية نائبة الرئيس ديلسي رودريغيز مؤقتًا بتولي مهام رئاسة الدولة.

من جانبها، أعربت وزارة الخارجية الروسية عن تضامنها مع الشعب الفنزويلي، ودعت إلى الإفراج عن مادورو وزوجته، ومنع أي تصعيد إضافي للوضع.