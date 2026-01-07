بعد احتجازها.. موسكو تطالب واشنطن بإعادة طاقم ناقلتها سريعاً

السفارة الأميركية في موسكو (أ ف ب)

شفق نيوز- موسكو

طالبت وزارة الخارجية الروسية، يوم الأربعاء، الولايات المتحدة الأميركية بـ"عودة سريعة" لأفراد طاقم ناقلتها التي احتجزتها في شمال المحيط الأطلسي، بعدما طاردتها من سواحل فنزويلا.

وذكرت الوزارة، في بيان أنه "يجب ألا تعرقل الولايات المتحدة عودة الروس من على متن السفينة مارينيرا إلى وطنهم"، مضيفة "نراقب من كثب تقارير بشأن عملية إنزال عسكرية أميركية على متن ناقلة النفط مارينيرا".

وكانت وزارة النقل الروسية قالت في بيان إنه "وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة للعام 1982 بشأن قانون البحار، فإن حرية الملاحة تنطبق في المياه في أعالي البحار، ولا يحق لأية دولة استخدام القوة ضد السفن المسجلة بحسب الأصول تحت ولاية دول أخرى".

وتابعت أن السفينة التي غيّرت اسمها من بيلا-1 إلى مارينيرا، حصلت على "إذن مؤقت" للإبحار تحت العلم الروسي في 24 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، مضيفة أن "الاتصال بالسفينة انقطع" بعد أن صعدت قوات من البحرية الأميركية على متنها "في عرض البحر، خارج المياه الإقليمية لأية دولة".

وأعلنت الولايات المتحدة، الأربعاء، احتجاز ناقلة النفط الروسية في شمال المحيط الأطلسي، في إطار الحصار الذي تفرضه واشنطن على ناقلات نفط مرتبطة بفنزويلا، بعيد تقارير صحافية أميركية عن إرسال موسكو غواصة لمرافقتها.

وقالت القيادة العسكرية الأميركية في أوروبا على منصة "إكس" إن "وزارتي العدل والأمن الداخلي، وبالتنسيق مع وزارة الدفاع، أعلنتا اليوم احتجاز الناقلة بيلا 1 لانتهاكها العقوبات الأميركية".