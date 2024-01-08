إطلاق اسم "مؤسس الصهيونية" على ساحة أكبر كنيس في أوروبا

شفق نيوز/ أطلق اسم "تيودور هرتزل" مؤسس المنظمة الصهيونية العالمية على الساحة الواقعة أمام أكبر كنيس في أوروبا وسط العاصمة الهنغارية بودابست.

وحضر الفعالية رئيس رابطة الجاليات اليهودية في هنغاريا، والحاخام الأكبر للبلاد، ورئيس بلدية بودابست، والسفير الإسرائيلي.

وقال رئيس بلدية بودابست جيرجيلي كاراكسوني، إن الحظر المفروض على المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين في العاصمة هو أحد الموضوعات القليلة التي تتطابق بشأنها مواقف الأحزاب الحاكمة والمعارضة في البلاد.

وسبق أن رفضت سلطات بودابست عدة مرات طلبات لتنظيم مسيرات داعمة لفلسطين منذ بدء حرب غزة.

المصدر: نوفوستي - RT