بعد اجتماع العقبة.. بلينكن يكشف عن اتصال مباشر مع المعارضة السورية

شفق نيوز/ كشف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، يوم السبت، عن اتصالات مباشرة بين الولايات المتحدة و"هيئة تحرير الشام" التي قادت الهجوم الذي أطاح بالرئيس السوري بشار الأسد، والتي تصنفها واشنطن إرهابية.

وقال بلينكن، بعد اجتماع وزراء خارجية دول عربية بينها العراق، بالإضافة إلى تركيا وممثل أممي وآخر عن الاتحاد الأوروبي، في الأردن، إن البيان المشترك اتفق على تحديد المبادئ التي تريد الدول اتباعها في الانتقال السياسي في سوريا، بما في ذلك الشمول واحترام الأقليات.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، أن الدبلوماسيين اتفقوا على ضرورة تشكيل حكومة "جامعة" في سوريا.

واجتمع دبلوماسيون كبار من الولايات المتحدة وتركيا والاتحاد الأوروبي ودول عربية في الأردن لإجراء محادثات بشأن سوريا حيث أطاحت المعارضة المسلحة بالرئيس بشار الأسد.

وخلصت محادثات الأردن إلى ضرورة تشكيل حكومة سورية "جامعة وتمثيلية"، بحسب الوزير الأميركي.

واستضاف الأردن اجتماع اليوم السبت في العقبة، ولم يوجه الدعوة إلى روسيا وإيران اللتين كانتا تدعمان الأسد.