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بعد اتهام ابنها بقتل مواطنين أمريكيين.. وزيرة مصرية: نتعرض لمحنة شديدة

Category: عربي ودولي

Date: 2022-05-28T17:01:27+0000
بعد اتهام ابنها بقتل مواطنين أمريكيين.. وزيرة مصرية: نتعرض لمحنة شديدة

شفق نيوز / كشفت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلة مكرم، اليوم السبت، أنها تتعرض واسرتها لـ"محنة شديدة" بعد اتهام ابنها ومثوله أمام القضاء الأمريكي بتهمة قتل مواطنين أمريكيين، فيما طلبت الدعاء لابنها وللضحايا.

وقالت الوزيرة المصرية في منشور على فيس بوك وتابعته شفق نيوز " انا وأسرتي نتعرض لمحنه شديدة، ونمر بوقت عصيب على اثر اتهام ابنى بارتكاب جريمة قتل بالولايات المتحدة الأمريكية، هذا الاتهام منظور أمام محكمة أمريكية ولم يصدر به حكما قاطعا حتى الآن".

وأضافت الوزيرة المصرية أن "قيامي بواجباتي كوزيرة في الحكومة المصرية، لا يتعارض إطلاقاً مع كوني أم مؤمنة تواجه بشجاعة محنة إبنها"، مبينة أنه "مهما كانت العواقب، فإنني كوزيرة أتحمل مسؤوليتي كاملة تجاه منصبي ومقتضيات العمل به، وافرق بشكل واضح بين ما هو شخصي وما هو عام".

وطلبت الوزيرة بصفتها أماً من جميع المتابعين "الدعاء لها ولأسرتها في هذه المحنة، و ولابنها (رامي) وللضحايا الذين لقوا ربهم".

كما دعت وسائل الإعلام الى "تحرى الدقة فيما ينشر، وان تراعي الصدق والإنسانية في تعاملها مع تلك المحنه التي ألمت بأسرة مصرية تنتظر حكما لا يزال في علم الغيب وفى ضمير القاضي به".

ورصدت وكالة شفق نيوز تفاعلاً من الجمهور المصري على الصفحة الشخصية للوزيرة جاء دعماً ودعاءً لها ولابنها.

واتهم القضاء الأمريكي نجل الوزيرة المصرية بقتل مواطنين أمريكيين في الولايات المتحدة فيما يمثل ابنها حاليا امام القضاء للحكم بهذه القضية.

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