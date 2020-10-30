بعد اتهامه بتدنيس القرآن.. حشود غاضبة تقتل رجلاً وتحرق جثته ببنغلادش

شفق نيوز/ قالت الشرطة البنغالية إن مئات الأشخاص قتلوا الخميس رجلا اتهموه بتدنيس القرآن، وقاموا بضربه حتى الموت قبل أن يحرقوا جسده.

وأوضحت أن أكثر من ألف شخص اقتحموا مركزا تابعا للبلدية حيث كان الرجل محتجزا مع شخص آخر بهدف حمايتهما وقاموا بسحبهما، بعد اتهامهما بالدوس على مصحف في المسجد الرئيسي في المدينة قرب الحدود مع الهند.

وقال قائد شرطة المنطقة عبيدة سلطانة إن مقتحمي المبنى "ضربوا رجلا حتى الموت قبل ان يحرقوا جثته"، بينما تمكن الرجل الثاني الجريح من الفرار. وحاولت الشرطة تهدئة الحشد، لكنها لم تستطع منعه من الإمساك بالرجل البالغ من العمر 35 عاما وإحراق المركز. وأحرقت جثة الرجل في الشارع.

ووقع هذا الحادث على خلفية غضب متزايد في بلد تسكنه أغلبية من المسلمين بعد تعليقات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على حرية رسم النبي محمد بشكل كاريكاتوري.



