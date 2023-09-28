بعد اتهامه بالفساد.. سيناتور أمريكي: لن استقيل

شفق نيوز / أعلن السيناتور الديمقراطي جو مانشين، يوم الخميس، أن السيناتور بوب مينينديز أبلغ ديمقراطيين في مجلس الشيوخ، بعدم استقالته في اليوم التالي لدفعه ببراءته من اتهامات اتحادية بقبول رشى.

وقال مانشين للصحفيين، بعد مغادرة اجتماع مغلق، إن مينينديز تعهد بذلك في الاجتماع مع أعضاء تجمعه الحزبي.

ودعا 27 عضوا في مجلس الشيوخ على الأقل، في تجمع يضم 51 عضوا، وهو عبارة عن ديمقراطيين وثلاثة مستقلين يصوتون معهم عادة، إلى استقالة مينينديز.

ومن بين المطالبين بالاستقالة ديك دوربين، الرجل الثاني في الأعضاء الديمقراطيين بمجلس الشيوخ.

وانضم إلى الدعوة غاري بيترز، رئيس لجنة الحملات الانتخابية للديمقراطيين في مجلس الشيوخ والسناتور كوري بوكر العضو الآخر الممثل لولاية نيوجيرزي مع مينينديز في مجلس الشيوخ.

وستجري انتخابات على مقعد مينينديز بمجلس الشيوخ العام المقبل، ولم تنتخب ولاية نيوجيرزي جمهوريا لمجلس الشيوخ منذ عام 1972، لكن مشكلات مينينديز القانونية، قد تلقي بالعراقيل في طريق حزبه الذي يحاول الحفاظ على سيطرته الضئيلة في المجلس.