بعد "اتفاق السلام".. التوتر يعود بين أذربيجان وأرمينيا

شفق نيوز/ عاد التوتر في العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا بعد 3 أيام فقط من اتفاق الدولتين على مسودة "اتفاق سلام" لإنهاء الصراع بينهما.

وأعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، يوم الأحد، أن القوات المسلحة الأرمينية أطلقت النار على مواقع في أذربيجان، وهو ما نفته أرمينيا.

وذكرت وزارة الدفاع الأرمينية أن "بيان أذربيجان لا يتوافق مع الواقع".

وكانت باكو ويريفان، أعلنتا الخميس الماضي (13 مارس/آذار الجاري)، أنهما اتفقتا على مسودة اتفاق سلام لإنهاء صراع بين الدولتين مستمر منذ ما يقرب من أربعة عقود وهو تقدم مفاجئ في عملية سلام صعبة ومريرة.