بعد اتصال "جيد" مع نتنياهو.. ترامب: البدائل خطيرة للغاية بشأن إيران

شفق نيوز/ جدّد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب موقفه الرافض للسماح لإيران بمواصلة تخصيب اليورانيوم، محذرًا من أن مطالب طهران في المفاوضات النووية الحالية "غير قابلة للتنفيذ"، في وقت تشهد فيه المنطقة توترًا متزايدًا على خلفية تعثّر المسار الدبلوماسي.

وقال ترامب، في مؤتمر صحفي الاثنين، "نقوم بالكثير من العمل مع إيران الآن، لكن فريق مفاوضيها صعب المراس"، مضيفًا أن "إيران تطلب أشياء لا يمكن تنفيذها".

وأوضح أن الجهود مستمرة رغم الصعوبات، مشيرًا إلى لقاء مرتقب بين الجانبين يوم الخميس المقبل في محاولة جديدة للتوصل إلى اتفاق حول البرنامج النووي الإيراني.

وأضاف: "حتى الآن، لم نتوصل إلى اتفاق، لكننا نواصل المحاولات"، محذرًا من أن بدائل فشل الاتفاق "ستكون وخيمة للغاية على إيران".

حديث ترامب جاء بعد أن أجرى اتصالًا هاتفيًا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء الإثنين، واصفًا الاتصال بأنه "مضى بشكل جيد".

وقال: "أحاول تجنّب الموت والدمار. بحثت مع نتنياهو إيران وأمورًا أخرى"، دون أن يكشف عن تفاصيل إضافية.

من جهته، أفاد مسؤول في البيت الأبيض بأن الاتصال تناول الملف الإيراني وآخر التطورات في قطاع غزة.

وبحسب تقارير إعلامية، فقد تركز النقاش بين الجانبين بشكل أساسي على مستقبل البرنامج النووي الإيراني، في ظل تصلّب موقف طهران ورفضها المسودة الأميركية الأخيرة.

تزامنًا مع ذلك، من المقرر أن يعقد نتنياهو اجتماعًا أمنيًا رفيع المستوى يضم وزراء الدفاع والأمن القومي والمالية، إلى جانب كبار المسؤولين الأمنيين، من بينهم رئيس هيئة الأركان، ورئيس جهاز الموساد، ورئيس جهاز الأمن العام "الشاباك"، لمناقشة الردود المحتملة على تطورات الملف الإيراني.

ووفقًا للقناة 14 الإسرائيلية، تشير التقديرات إلى أن "ترامب لا ينوي مهاجمة إيران، ولا يسمح لإسرائيل بشن هجوم مباشر فور انتهاء المهلة المحددة، إلا أن الرد الإيراني على المسودة التي قدمها الأميركيون كان بالرفض".

في المقابل، حذّر المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني من أن طهران "سترد فورًا" على أي عدوان محتمل يستهدف منشآتها النووية، معتبرًا أن "بنوك الأهداف الإسرائيلية" باتت على طاولة القوات الإيرانية.

وقال المجلس إن "المنشآت النووية الإسرائيلية، إلى جانب البنية التحتية العسكرية والاقتصادية، تعد أهدافًا مشروعة في حال تنفيذ أي هجوم ضد إيران".

في السياق ذاته، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أمنية قولها إن إسرائيل "لن تقبل طويلًا باستمرار تخصيب اليورانيوم داخل الأراضي الإيرانية"، مرجّحة أن تُضطر القيادة الإسرائيلية إلى اتخاذ "قرار حاسم" في حال فشل المفاوضات الجارية.

وتأتي هذه التطورات وسط استمرار التحذيرات من تصعيد عسكري إقليمي، في ظل غياب أي مؤشرات حقيقية على قرب التوصل إلى اتفاق نووي جديد.

وكان ترامب قد سبق أن حذر نتنياهو، خلال اتصال هاتفي سابق في مايو الماضي، من اتخاذ خطوات قد تُفشل المحادثات مع إيران.