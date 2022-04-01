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بعد إيران.. واشنطن تفرض عقوبات على كيانات على صلة بتطوير صواريخ كورية شمالية

Category: عربي ودولي

Date: 2022-04-01T15:25:30+0000
بعد إيران.. واشنطن تفرض عقوبات على كيانات على صلة بتطوير صواريخ كورية شمالية

شفق نيوز/ فرضت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، عقوبات مالية جديدة على خمسة كيانات كورية شمالية متهمة بأنها على "ارتباط مباشر" بتطوير صواريخ بالستية عابرة للقارات.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية اعلنت يوم الأربعاء (30 آذار الماضي) إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على شخص وشبكة شركات تابعة له لتقديمهم المساعدة لبرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية في بيان أن العقوبات تستهدف الوزارة المكلفة تطوير صواريخ كورية شمالية وأربعة من "فروعها".

وخرقت كوريا الشمالية أواخر مارس، تعليقها الاختياري منذ عام 2017 لتجارب الأسلحة النووية والأسلحة البعيدة المدى.

وأعلنت كوريا الشمالية أنها اختبرت بنجاح صاروخ "هواسونغ-17"، وهو صاروخ بالستي عابر للقارات يقول محللون إنه قد يكون قادرا على حمل رؤوس نووية عدة، كشفته أول مرة خلال عرض عسكري عام 2020. 

ودعت الولايات المتحدة إلى فرض عقوبات دولية أكثر صرامة على كوريا الشمالية، متهمة بيونغ يانغ بـ"استفزازات متزايدة الخطورة" غداة اختبارها أكبر صواريخها البالستية العابرة للقارات.

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