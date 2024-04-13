بعثة إيران الأممية تعلن إنتهاء الهجوم: إذا ارتكب النظام الإسرائيلي خطأً آخر فإن الرد سيكون أكثر حدة

شفق نيوز/ أعلنت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة، يوم الأحد، إن الرد الإيراني صوب اسرائيل "يمكن اعتباره منتهياً".

وذكر بيان للبعثة، أن "العمل العسكري الإيراني، الذي تم تنفيذه بناءً على المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بالدفاع المشروع، كان ردًا على عدوان النظام الصهيوني على مبانينا الدبلوماسية في دمشق، ويمكن اعتبار الأمر منتهيًا".

وأضاف: "ومع ذلك، إذا ارتكب النظام الإسرائيلي خطأً آخر، فإن رد إيران سيكون أكثر حدة بكثير".

ولفتت البعثة إلى أن "الأمر هو صراع بين إيران والنظام الإسرائيلي المارق، والذي يجب على الولايات المتحدة أن تبتعد عنه".