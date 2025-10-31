بعثة أممية: الفاشر السودانية بؤرة للفظائع

شفق نيوز- الخرطوم

وصفت بعثة تقصي الحقائق بشأن السودان، التابعة للأمم المتحدة، يوم الجمعة، مدينة الفاشر بأنها تحولت لـ"بؤرة للفظائع الممنهجة"، من قتل جماعي وعنف جنسي وتهجير قسري للمدنيين، داعية المجتمع الدولي إلى إنشاء هيئة قضائية مستقلة لمحاسبة مرتكبي الجرائم في السودان.

وطالبت البعثة في بيان إلى تنسيق عمل هذه الهيئة القضائية مع الجنائية الدولية، إضافة لتوسيع اختصاص المحكمة على كامل أراضي السودان، مشيرة إلى أن قوات الدعم السريع أنشأت هياكل قضائية موازية خارج سلطة الدولة، فيما اعتبرت سقوط مدينة الفاشر نقطة تحول مأساوية في حرب السودان.

واتهمت البعثة "قوات الدعم السريع بتنفيذ إعدامات جماعية وعرقية في الفاشر، كما استخدمت التجويع كسلاح حرب، ودمرت البنية التحتية للمدينة عمداً، وأن طرفي النزاع في السودان - قوات الدعم السريع والجيش السوداني - ارتكبا جرائم حرب".

هذا ونشر مرصد بحثي أوروبي صوراً بالأقمار الصناعية تؤكد الأدلة على ارتكاب عمليات قتل جماعي وانتشار الجثث في شوارع الفاشر يوم 27 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

وقالت عضوة المفوضية الأوروبية حاجا لبيب، إن المجازر في دارفور يمكن مشاهدتها من الفضاء، ومن بينها عمليات دفن جثث في الساتر الترابي للفاشر، داعية إلى وقف النار فوراً والعودة للمفاوضات.

بدوره، أعرب مجلس الأمن الدولي عن "قلقه البالغ" إزاء الوضع في مدينة الفاشر السودانية، بعد ورود تقارير عن وقوع انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ومقتل مئات الأشخاص.

وأدان أعضاء مجلس الأمن في بيان، هجوم قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر، ودعوا إلى وضع نهاية فورية للعنف.

كما أدان البيان الفظائع التي وردت في تقارير عن ارتكابها من جانب قوات الدعم السريع ضد السكان المدنيين، بما في ذلك "عمليات الإعدام خارج نطاق القانون والاعتقالات التعسفية"، وطالب بمحاسبة المسؤولين عنها.

هذا وأعلنت قوات الدعم السريع القبض على المتهم في انتهاكات الفاشر الملقب بـ"أبو لولو" تمهيداً لمحاكمته.

يذكر أن أبو لولو ظهر في مقاطع متداولة وهو يقتل مدنيين عزلاً في الفاشر. كما ظهر في وقت سابق قبل أحداث الفاشر وهو يتفاخر بقتل نحو 900 سوداني.

بدوره، وصف حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي إعلان الدعم السريع اعتقال المدعو أبو لولو بـ"المسرحية السمجة"، مطالباً باعتقال قائد الدعم السريع وأشقائه ومن نفذ تعليماتهم، بحسب تعبيره.

وفي رده على الاتهامات التي طالت عناصر الدعم السريع، قال تحالف السودان التأسيسي الذي تقوده قوات الدعم السريع، إن الانتهاكات في الفاشر "فردية من عناصر غير منضبطة بقوات الدعم".

وأضاف تحالف السودان التأسيسي، في بيان، أنه تم اتخاذ إجراءات عاجلة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات بالفاشر. كما أشار البيان إلى التزام قوات الدعم السريع بحماية المدنيين ومعاقبة مرتكبي الانتهاكات، بحسب ما جاء في البيان.

وأكد البيان أيضاً أن تحالف السودان التأسيسي سيواصل إطلاع الجهات الدولية بشأن التحقيقات في الفاشر.

وفي ولاية شمال كردفان، أفادت شبكة أطباء السودان بحدوث موجة نزوح جديدة في ولاية شمال كردفان نتيجة لتدهور الأوضاع الأمنية واستمرار انتهاكات قوات الدعم السريع في محلية بارا، ما أدى إلى نزوح أكثر من 4 آلاف شخص نحو مدينة الأبيض ومناطق أخرى وسط أزمة إنسانية حادة ونقص في الغذاء والمياه والمأوى.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن نحو أكثر من ألف شخص نزحوا خلال اليومين الماضيين، مشيرة إلى أن إجمالي النازحين في ولايات شمال كردفان تجاوز 35 ألف شخص خلال الأسبوع الأخير.