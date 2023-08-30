بظروف غامضة.. العثور على جثث أسرة كوردية داخل منزلهم في أمريكا

شفق نيوز/ أعلنت الشرطة الأمريكية، يوم الأربعاء، عن العثور على جثث لأربعة أشخاص من عائلة واحدة داخل شقة سكنية في مدينة الين بولاية تكساس، بعد ثلاثة أسابيع من مصرع ابنة لهم غرقاً في أحد المسابح.

وجاء في بيان لشرطة الين أنها تلقت صباح أمس الثلاثاء، بلاغاً من أحد أفراد العائلة قال فيه إنه عند عودته إلى المنزل وطرق الباب والانتظار لمدة ساعتين لم يتلق الجواب ولم يفتح أحد الباب له.

وأضاف أن الشرطة وصلت بعد ذلك إلى المنزل وقامت بالدخول وعثرت على جثث أربعة أفراد من الأسرة.

ونقلت وكالة "أسيوشييتد برس" عن الشرطة قولها إن الجثث هي للزوج الذي يدعى فرمان شيرواني، وزوجته ليلى شيرواني، مع الطفل متين ويبلغ من العمر سنتين، وشاهين البالغ 12 عاماً.

وأشارت إلى أن الشرطة باشرت تحقيقاتها في الحادث وتحوم شكوك حول قيام الزوج بقتل أفراد أسرته ومن ثم الانتحار.

ووفقاً لتصريحات الشرطة فإن ابنة للأسرة نفسها قد قضت غرقاً في أحد المسابح قبل ثلاثة أسابيع وهناك احتمال أن يكون هذا أحد أسباب الحادث.