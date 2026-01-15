بطلب أميركي.. مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة خاصة بإيران مساء اليوم

شفق نيوز- متابعة

أفادت وسائل إعلام روسية، يوم الخميس، بأن مجلس الأمن الدول سيعقد جلسة خاصة مساء اليوم للتباحث بشأن الأوضاع في إيران.

وذكر موقع "روسيا اليوم عربية"، أن البعثة الصومالية لدى الأمم المتحدة أكدت أن مجلس الأمن سيعقد مساء اليوم جلسة خاصة حول إيران.

وأجابت البعثة الصومالية الدائمة لدى الأمم المتحدة الوكالة رداً على سؤال حول ما إذا كان الاجتماع سيُعقد في الساعة الثالثة عصراً بتوقيت نيويورك (11:00 مساءً بتوقيت بغداد) "نعم، هذا صحيح".

وأوضح رئيس مجلس الأمن للصحفيين: "تعتزم الرئاسة تحديد موعد لاجتماع بشأن الوضع في إيران ضمن بند جدول الأعمال الوضع في الشرق الأوسط".

فيما نقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن مصدر في مجلس الأمن قوله إن الولايات المتحدة هي من طلبت عقد الاجتماع.

يذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، كان قد لوح بإمكانية توجيه ضربة عسكرية ضد إيران على خلفية الاحتجاجات، بينما حذر مسؤولون إيرانيون من أن إيران سترد على أي عمل عسكري أميركي، مشيرة إلى أن الرد سيشمل أهدافاً إسرائيلية.

وكانت الاحتجاجات بدأت في إيران أواخر كانون الأول/ ديسمبر 2025 بسبب انخفاض قيمة العملة المحلية، وتركزت الاحتجاجات بشكل أساسي على التقلبات الحادة في سعر الصرف وتأثيرها على أسعار الجملة والتجزئة.

وفي عدة مدن إيرانية، تحولت الاحتجاجات إلى اشتباكات مع الشرطة، وترافقت مع هتافات مناهضة للنظام السياسي الحالي.