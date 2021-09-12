"بطاقة التلقيح" تفجر تظاهرات في فرنسا

شفق نيوز/ خرج مئات الفرنسيين بتظاهرات مناهضة لقرار الإلزام بالشهادة الصحية الخاصة بلقاحات كورونا، في أنحاء متفرقة من البلاد، وذلك للأسبوع التاسع على التوالي.

ووفقا لوكالة "فرانس 24"، أن ما لا يقل عن 120 ألف مواطن شاركوا في تلك الاحتجاجات، ومنهم عاملون في القطاع الصحي.

وسيدخل القرار، حيز التنفيذ يوم الأربعاء المقبل، وهو ما يقتضي منع العاملين الصحيين من مزاولة المهنة.

في سياق متصل، أوضحت وزارة الداخلية الفرنسية أن المتظاهرين بدأوا في التجمع عند الساعة 18,00 بالتوقيت المحلي، راصدة حضور قرابة 121 ألف متظاهر، في مدن عدة بينها العاصمة باريس، حيث حضر فيها 19 ألفا.