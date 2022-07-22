بضمانة تركية وأممية.. روسيا وأوكرانيا توقعان اتفاقية لتصدير الحبوب واردوغان: ربما تفتح مسار السلام

شفق نيوز / وقعت روسيا وأوكرانيا، اليوم الجمعة، اتفاقاً برعاية الأمم المتحدة ووساطة تركية على نقل الحبوب من الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود.

ووقع الاتفاقية التي عقدت في مدينة إسطنبول التركية وزيري الدفاع الروسي ونظيره الأوكراني فيما كان الطرفين الضامنين في ظل التوقيع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس ووزير الدفاع التركي خلوصي آكار.

ونقلت تقارير اعلامية عالمية أن "كييف رفضت ان يكون الاتفاق مباشراً مع موسكو وإنما يكون توقيع الاتفاق مع طرف ضامن (تركيا والأمم المتحدة)".

ووجه الأمين العام للأمم المتحدة في كلمة له خلال احتفالية توقيع اتفاقية تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية "الشكر للجانب التركي على وساطته بهذا الشأن".

وأضاف غوتيريس أن "روسيا وأوكرانيا وضعتا الخلاف جانبا وهذا الاتفاق يمنح الأمل للعديد من الدول".

وتابع الأمين العام للأمم المتحدة أنه "يجب تطبيق هذا الاتفاق كليا لان العام بحاجة إليه"، مبيناً أن "دولاً نامية وفقيرة كانت على حافة المجاعة بسبب النقص الحاصل في تصدير الحبوب وتم إبعاد هذا الخطر عنها بموجب هذه الاتفاقية".

ولفت الأمين العام للأمم المتحدة إلى "إنشاء 3 منافذ لتحميل الحبوب فضلا عن افتتاح مركز في تركيا لمتابعة هذا الموضوع".

من جهته قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كلمة له خلال احتفالية التوقيع "نعتز بمساهمتنا في هذا الاتفاق وسنعمل معا لتجنب شبح المجاعة العالمي".

وأعرب الرئيس التركي عن "شكره للرئيسين الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فلوديمير زيلينسكي بشأن موافقتهما على هذه الاتفاقية"، مبينا اننا "سنمنح العالم رئة يتنفس بها عبر البحر الأسود".

وتابع أردوغان "عملنا طويلا مع روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة للوصول إلى اتفاق تصدير الحبوب ودعم المجتمع الدولي مهم جدا لتطبيقه".

وبشان الحرب أوضح الرئيس التركي "أننا قلنا منذ البداية أنه لا منتصر في الحرب والعالم سيعاني من ذلك، وهذه الخطوة (الاتفاقية) ربما ستفتح مسارا نحو السلام" مبيناً أن "الخاسر الأكبر من الحرب هو السلام في العالم".

وفي ردود الأفعال العالمية أوضح السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة أن "اتفاق تصدير الحبوب سيقلل من الضرر الذي تسببت به روسيا"، لافتا الى أن "محاسبة روسيا في حال أخلت بهذا الاتفاق".

من جهته قال الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل إن "الاتحاد الأوروبي يطالب بتنفيذ سريع لاتفاق إسطنبول بشأن تصدير الحبوب".