بضربات جوية وقذائف صاروخية.. القوات الأمريكية تستهدف فصائل شيعية على الحدود العراقية السورية

شفق نيوز/ دوت انفجارات عنيفة في البوكمال قرب الحدود السورية-العراقية، ناجمة عن ضربات جوية وقذائف صاروخية أمريكية استهدفت مواقع تعود لفصائل شيعية مسلحة في مناطق الجلاء والغبرة والسيال وحسرات والحزام الأخضر ضمن منطقة البوكمال.

وذكر المرصد السوري لحقوق الانسان ان الضربات استهدفت مواقع فصائل موالية لإيران دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية حتى الآن.

وعلى صعيد متصل قتل 6 عناصر من مرتبات الحرس الجمهوري السوري اللواء 104، نتيجة غارات نفذتها طائرات حربية أمريكية على موقع لهم في محيط مطار دير الزور العسكري، تزامنا مع هجوم شنه مجلس دير الزور العسكري للسيطرة على القرى السبع في شرق الفرات.

وشنت طائرات حربية أمريكية غارات مكثفة على القرى السبع تزامنا مع محاولة مجلس منبج العسكري السيطرة عليها.