بصاروخ باليستي.. الحوثيون يعلنون استهداف قاعدة إسرائيلية بالنقب

شفق نيوز/ أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن، يوم السبت، استهدافها قاعدة "نيفاتيم" الجوية الإسرائيلية في النقب بصاروخ باليستي فرط صوتي من طراز "فلسطين 2".

وذكرت الجماعة، في بيان، أن الصاروخ "وصل بنجاح إلى هدفه، وفشلت منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية في اعتراضه".

وقالت الجماعة: "سنواصل التصدي للعدوان الأمريكي ولن نتوقف عن تطوير قدراتنا العسكرية".

ومنذ 15 مارس/آذار الماضي، شنت القوات الأمريكية مئات الغارات على اليمن، وتأتي هذه الغارات بعد أوامر أصدرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لجيش بلاده بشن "هجوم كبير" ضد جماعة الحوثي قبل أن يهدد بـ"القضاء عليها تماما".

وتصاعدت وتيرة العمليات العسكرية بين الولايات المتحدة والحوثيين منذ منتصف شهر مارس/آذار الماضي، بعد إعلان الجماعة استئناف حظر عبور السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي "مساندة للفلسطينيين في غزة".