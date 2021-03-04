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"بشكل غير مفهوم".. البيت الأبيض يقطع بثاً مباشراً لبايدن

Category: عربي ودولي

Date: 2021-03-04T14:38:30+0000
"بشكل غير مفهوم".. البيت الأبيض يقطع بثاً مباشراً لبايدن

شفق نيوز/ قطع البيت الأبيض، مساء الأربعاء، "بشكل غير مفهوم" بثا مباشرا كان يستعد فيه الرئيس الأميركي جو بايدن للإجابة على أسئلة الأعضاء الديمقراطيين في مجلس النواب.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن بايدن (78 عاما) لم يعقد حتى الآن مؤتمرا صحفيا رسميا منذ توليه المنصب الرئاسي قبل 6 أسابيع، في 20 يناير.

وأضافت "لقد أجاب على أسئلة المراسلين والصحفيين، ولكن بطريقة محدودة.. مما أدى إلى إحباط منتقديه الذين يطالبون بأن يكون أكثر صراحة".

ومساء الأربعاء، شارك الرئيس الأميركي في تجمع للديمقراطيين في مجلس النواب، عقد بشكل افتراضي بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وبعد تقديمه من طرف نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب، تحدث بايدن عن عدد من المواضيع المتعلقة بالاقتصاد وكورونا.

وبعدها قال: "أنا سعيد بتلقي الأسئلة، إذا كان هذا ما يفترض بي فعله". وفي تلك اللحظة انقطع البث المباشر بشكل غير مفهوم، حسب وصف "ديلي ميل".

وذكرت تقارير إعلامية أن سلفيه دونالد ترامب وباراك أوباما عقدا مؤتمرا صحفيا في هذه المرحلة من رئاستهما، حيث عقد أوباما ندوة بعد 20 يوما من تنصيبه، وترامب بعد 27 يوما.

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