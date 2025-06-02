"بشكل غير سلبي".. إنتهاء الجولة الثانية من مفاوضات روسيا وأوكرانيا

شفق نيوز/ انتهت الجولة الثانية من المفاوضات بين وفدي روسيا وأوكرانيا، في إسطنبول، بشكل "غير سلبي" حسب ما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، أونجو كيتشيلي.

وصرح كيتشيلي للصحفيين: "لم تنته المفاوضات بشكل سلبي، والوفود تتناول الغداء حاليا".

وانتهت الجولة الثانية من المفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني التي استمرت لأكثر من ساعة، اليوم الاثنين، في قصر سيراغان في إسطنبول، وذلك بحضور وفد تركي، حيث ترأس المفاوضات من الجانب الروسي مساعد الرئيس الروسي، فلاديمير ميدينسكي.

ومن المتوقع أن يزور الوفد الروسي إسطنبول قريبًا لعقد مؤتمر صحفي.

وأفادت وكالة تاس، قبل قليل، أن المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا لن تستمر بعد انتهائها وستغادر الوفود المشاركة اليوم.

وكان وزير خارجية تركيا هاكان فيدان، أكد صباح اليوم، بأن روسيا وأوكرانيا ستبحثان شروط وقف إطلاق النار إضافة إلى تبادل الأسرى والمدنيين خلال الجولة الثانية من المفاوضات التي انطلقت في اسطنبول اليوم.

وأضاف فيدان في كلمة افتتاحية أن اجتماع اليوم يهدف أيضا لمناقشة التحضيرات لقمة محتملة على مستوى قادة البلدين.

وأكد الوزير التركي استعداد بلاده لاتخاذ الخطوات اللازمة لتسهيل التوصل إلى سلام بين روسيا وأوكرانيا، لافتا إلى أن كلا الطرفين يبديان الثقة في دور تركيا.

وأضاف الوزير أن تركيا تتوقع أن يكون الاجتماع بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول اليوم مثمرا ويخرج بنتائج ملموسة.