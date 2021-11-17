"أبشع" واقعة بالهند.. فتاة بعمر 16 عاماً تتهم 400 باغتصابها

شفق نيوز/ ضمن مسلسل جرائم الاغتصاب المروعة التي تشهدها الهند، ألقت الشرطة غربي البلاد، القبض على 7 أشخاص، بعد أن ادعت فتاة تبلغ من العمر 16 عاما، أنها تعرضت للاغتصاب مئات المرات من قبل عدد كبير من الرجال.

وقالت لجنة رعاية الطفل الهندية في بيان، إن الفتاة تعرضت للاغتصاب من قبل 400 شخص، بمنطقة بيد بولاية ماهاراشترا.

وأشار رئيس اللجنة أبهاي فيتالراو فانايف إلى أن الفتاة التي تعرضت للاغتصاب والتي لم يكشف عن اسمها، قد اتهمت شرطيين في الشكوى التي قدمتها.

ووفق ما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأميركية، فإن الفتاة كانت تكسب رزقها بالعمل في التسول بمحطات الحافلات، وهناك أجبرها ثلاثة رجال على العمل في الدعارة.

وتمكنت الفتاة من التعرف على ما لا يقل عن 25 شخصا من الجناة حتى الآن، علما أنها قالت في مذكرة للشرطة بأنها أجبرت على الزواج من رجل يبلغ من العمر 33 عاما، بينما كانت لا تزال في سن الثلاثة عشر.

كذلك أفادت الفتاة في دعواها بأنها تعرضت للاغتصاب من قبل والدها، وهو ما دفعها لمغادرة المنزل، والانتقال للعيش في محطات الحافلات.

وفقا لمكتب سجلات الجريمة الوطني في الهند، تم الإبلاغ عن أكثر من 28000 حالة اغتصاب ضد النساء في عام 2020، بمعدل حالة واحدة كل 18 دقيقة تقريبا.

ويعتقد الخبراء أن الرقم الحقيقي أعلى من ذلك بكثير، وذلك لأنه لا يتم الإبلاغ عن الكثير من حوادث الاغتصاب بدافع الخوف، علما أن عدد حالات الاغتصاب المبلغ عنها قد ارتفع في السنوات التي أعقبت حادثة الاغتصاب الجماعي الوحشي عام 2012، وقتل طالبة في العاصمة الهندية نيودلهي، بسبب زيادة الوعي حول هذه القضية منذ ذلك الحين.